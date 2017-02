Royal Caribbean rumbo a Europa

Royal Caribbean en Argentina anuncia que destinará a 10 barcos de la flota para la temporada 2011 de Europa. Sería el despliegue más grande realizado por la compañía para el mercado europeo.

Royal Caribbean, que cuenta con más de 20 barcos en la flota, destinará casi la mitad de sus barcos para Europa, que estarán navegando por las aguas de mar Báltico y Mediterráneo en 2011. Entre todos los barcos, ofrecerá 109 itinerarios únicos que van de 3 a 15 noches de duración, visitando a 78 puertos de 27 países.

El Liberty of the Seas que viene por primera vez a Europa, ofrecerá salidas desde Barcelona. El Grandeur of the Seas, también por primera vez, zarpará desde Palma de Mallorca. El Independence of the Seas, continuará su servicio desde el puerto de Southampton. Con esto sería dos cruceros de clase Freedom que estarán operando simultáneamente en Europa. Los cruceros Navigator of the Seas, Voyager of the Seas, Adventure of the Seas, Brillance of the Seas y el Splendour of the Seas (que estuvo en Buenos Aires este verano austral) ofrecerán un sinfín de opciones de itinerarios variados por el mar Mediterráneo. El Jewel of the Seas y el Vision of the Seas estarán destinados para el mar Báltico. El Vision of the Seas también ofrecerá salidas desde Estambul, Turquía.

El vicepresidente senior de Marketing de Royal Caribbean International, Betsy O’Rourke dijo: “Con Royal Caribbean, los turistas tendrán la más amplia selección de cruceros, barcos más grande y más innovadora de Europa. Con cuatro clases de barcos en la región, Royal Caribbean ofrece salidas en Europa 2011 que atraerá a una amplia gama de turistas de las parejas que buscan el romance de Europa para unas vacaciones en familia multigeneracional. Y todos nuestros huéspedes reciben el tratamiento real de nuestro personal amable y encantador y la tripulación”.

Para mas informacion contactar a royal caribbean telefono 0800-888-27823.