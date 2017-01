Cómo revisar correctamente el posicionamiento SEO

Para cualquier cliente propietario de un sitio web que haya contratado una campaña de posicionamiento web SEO esta situación es bastante frecuente. Los profesionales encargados de su monitorización observan una modificación en los resultados de búsqueda y, en base a cómo tengan pactados los informes o avisos al cliente, comunican en un momento dado este cambio. El cliente, abre su ordenador, realiza la búsqueda y no ve los mismos resultados. “¿Qué está pasando?” ¿Por qué no lo veo igual?” Estas son las preguntas más normales tras esta experiencia. Lo cierto es que la revisión del cliente no es la correcta para confirmar un cambio de posicionamiento SEO. Google no presenta a todo el mundo los mismos resultados. Esto conllevaría un error de coherencia en la navegación tanto internacional como local. De hecho, cada vez tiende más a mostrar resultados vinculados con el interés del usuario más que con la propia búsqueda realizada. La revisión de resultados de búsqueda directa que ha realizado el cliente en este caso es lógica y funcional, pero limitada. Estos son algunos consejos de búsqueda que amplían las opciones de esta revisión: Conectado y desconectado como usuario de Google La mayoría de usuarios ya son miembros de Google como usuarios activos, ya sea por la casi extinta Google+ como por el uso masivo de Gmail, YouTube, Google Store, etc. Google registra como tantas otras empresas las cookies de los usuarios y sus búsquedas recientes, algo que sirve para determinar cómo mostrar los resultados de búsqueda. Por esa razón, una de las acciones más recomendables es realizar la búsqueda en un estado conectado y cerrar sesión para realizar la misma búsqueda. Es muy probable que en el segundo caso los resultados sean diferentes. Distintos navegadores Por alguna razón, probablemente frecuencia de actualización, diferentes navegadores muestran en ocasiones distintos resultados de búsqueda. Además de saber estadísticamente qué es lo que utilizan los usuarios de un website, también es recomendable hacer la búsqueda práctica en todos los posibles, para confirmar cambios en posicionamiento SEO en todos ellos. Distintos dispositivos La navegación móvil no presenta siempre los mismos resultados que la navegación web. De hecho, el posicionamiento SEO cada vez se desliga más en factores determinantes para que un resultado de búsqueda cobre prioridad en dispositivos móviles, mientras en navegación web sigue sin ser tan importante. Se recomienda por ello el uso de móviles, tablets y todo dispositivo conectado a Internet con el que poder realizar la búsqueda. Distintas IPs Probablemente la principal razón por la que es posible identificar unos resultados de búsqueda diferentes sea la de que cada usuario tenga una IP distinta. Esto significa que un usuario a 10 kilómetros de distancia puede estar viendo resultados distintos. Es especialmente importante identificar estos cambios de visualización de resultados de búsqueda, sobre todo en lo referente al posicionamiento SEO de negocios locales.

