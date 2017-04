Preguntas frecuentes sobre la fabricación: El caballo de batalla del marketing de contenido y búsqueda

Hoy en día, usted puede encontrar preguntas frecuentes sobre todos los tipos de sitios web, desde tiendas “Main Street” locales hasta multinacionales multinacionales y todo lo demás. Las páginas de preguntas frecuentes ayudan a las personas a encontrar respuestas a las preguntas y, al hacerlo, pueden ayudar a mejorar el servicio al cliente y la experiencia del usuario.

También puede reducir el número de veces que una persona de soporte al cliente tiene que responder a la misma pregunta una y otra vez, liberándolos para hacer frente a cuestiones o problemas más complejos (o mejor aún, las ventas).

Para los pequeños fabricantes, una página general de preguntas frecuentes puede proporcionar respuestas a preguntas estándar como:

Cómo realizar un pedido, o si existe un pedido mínimo.

Qué términos de crédito son.

Cómo programar una visita de la instalación.

Cómo funciona el envío (por ejemplo, “¿Se envía a todo el mundo?”)

Cuáles son sus certificaciones de la industria (por ejemplo, ISO).

Cómo maneja pedidos o aplicaciones personalizadas.

Pero las preguntas frecuentes pueden cubrir mucho, mucho más que las preguntas de negocios estándar; También pueden proporcionar información relacionada con productos, servicios y procesos.

Por ejemplo, hacer una búsqueda de “Metal stamping preguntas más frecuentes”, muestra un buen número de páginas de preguntas frecuentes para varias empresas, pero en particular, me gusta este de Advantage Fabricated Metals. Su sección de preguntas frecuentes incluye siete páginas de preguntas frecuentes relacionadas con sus procesos, como se puede ver en la Figura 1. ¡Agradable!

Lo que a mi agencia le gusta de preguntas frecuentes como esta es que ofrecen tanto valor, especialmente en lo que respecta al contenido y al marketing de búsqueda. Pueden ser reutilizados, pueden mejorar los rankings orgánicos de búsqueda e incluso pueden utilizarse en sus campañas de AdWords.

Beneficio # 1: Preguntas frecuentes pueden ser reutilizadas para boletines electrónicos, medios sociales y más

Debido a que son tan fáciles de crear, las páginas de preguntas frecuentes hacen un contenido rentable fantástico para los pequeños fabricantes y la razón es que no requieren la experiencia externa de un redactor o vendedor.

Dado que el tiempo de entrega de la generación de contenido se acorta considerablemente, puede pasar del concepto al “contenido en directo” en cuestión de horas o un día o dos en comparación con semanas o meses.

Lo que me gusta de las páginas de preguntas frecuentes, sin embargo, es que pueden ser reutilizadas, un beneficio importante para los pequeños fabricantes en los estrechos presupuestos de marketing.

Boletines electrónicos. Para un cliente que ofrece servicios especializados para piezas metálicas, primero creamos contenido para un boletín electrónico y luego lo reutilizamos en un FAQ para el sitio web. Sin embargo, puede comenzar con una página web de preguntas frecuentes y volver a publicarlo en un artículo de boletín electrónico o crear una breve respuesta de preguntas y respuestas para el boletín y vincular a las personas a la página completa.

Medios de comunicación social. Repasar las preguntas frecuentes para las redes sociales es fácil: simplemente tome una pregunta / respuesta y utilícela para crear contenido específico para la plataforma (por ejemplo, Twitter o LinkedIn). ¡No olvide incluir un enlace a la página de preguntas frecuentes!

PDFs más detallados. Al hacer la investigación para un cliente en un tema específico, me encontré con un PDF muy bien formateado desde el sitio web de un competidor. El PDF había sido formateado para que parezca un folleto de cuatro páginas e incluyó todas las preguntas frecuentes, además de ilustraciones relevantes para el tema que había estado investigando. El beneficio de un PDF como este es que los posibles compradores pueden guardarlo en sus escritorios y / o imprimirlo.

Carteles. Siempre que entro en las áreas de trabajo del cliente, siempre me sorprende el número de carteles que circulan. No, no NASCAR u otros deportes, sino carteles proporcionados por los proveedores que contienen información útil de la industria (por lo tanto, tienden a colgar durante mucho tiempo). Por no hablar de que por lo general también contienen el nombre del proveedor y la información de contacto (sólo decir).

Usted puede tomar la información en una página de preguntas frecuentes, reutilizarlo en un cartel, y luego tenerlo disponible en su sitio web para descargar – sólo la forma en que Search Engine Land hace con su “¿Qué es posicionamiento web SEO?” Preguntas Frecuentes y Tabla Periódica de marketing digital SEO Factores de Éxito . O puede hacer que el póster gated contenido y utilizarlo como una pieza gen principal de la manera Neumont Universidad hace con su Elements of Technology cartel. (Me encanta esta idea – tan inteligente!)

Beneficio # 2: Las páginas de preguntas frecuentes pueden ayudar con los rankings de búsqueda orgánica

Un pequeño cliente de fabricación quería aumentar la exposición de la compañía para un producto específico que fabricaba. Después de algunas investigaciones preliminares, descubrimos que la información proporcionada por otros sitios web de la industria, incluyendo Wikipedia, era francamente terrible y muy imprecisa.

Basándonos en nuestros hallazgos, creamos múltiples páginas de preguntas frecuentes relacionadas con el tema y las agrupamos en el sitio web. En total, hemos creado tres nuevas páginas de preguntas frecuentes y, a continuación, vinculado el servicio existente y páginas de productos para ellos y viceversa. También usamos las preguntas frecuentes como la base para los boletines mensuales y el contenido para las redes sociales.

Eso fue en octubre. Hoy en día, la empresa se muestra para la búsqueda orgánica de Google, utilizando la frase de producto específico, en las posiciones 5, 6 y 7 (más una muestra en el bloque de imagen) y para Bing orgánica en las posiciones 3 y 5. Habría sido mucho más difícil Lograr estos rankings con sólo la página del producto.

