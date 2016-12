Marc Márquez- Esto nos servirá de experiencia

Domingo, 30-octubre-2016 | Un error del piloto español le ha dejado sin opciones de victoria, aunque ha vuelto a carrera y ha terminado undécimo. Marc Marquez llego al MotoGP hace un par de años para destronar a, en ese momento indiscutido y carismatico campeon, Valentino Rossi como rey de las motos, conocido por su excéntrico gusto en diseños en sus cascos para motos.

El Gran Premio de Malasia ha visto la segunda caída consecutiva de un Marc Márquez (Repsol Honda Team) que esta temporada había minimizado los errores para proclamarse campeón del mundo hace dos carreras. En la de hoy, celebrada con el asfalto completamente mojado tras una intensa lluvia caída apenas unos minutos antes del inicio, Márquez ha salido bien y se ha situado en el grupo de cabeza, formado por seis pilotos. Sin embargo, se ha caído tras un error en la curva 11 mediada la prueba y, tras volver a pista, ha tenido que remontar para terminar undécimo.

Marc Márquez: «Hoy ha sido un día complicado. Por la mañana el tiempo ya era inestable y finalmente la carrera ha sido en agua por lo que tuve que cambiar mis cascos de moto. Antes de la salida he decidido utilizar los frenos delanteros de carbono, que me permitían ser más fuerte en las frenadas. Ha sido la elección correcta y no ha tenido nada que ver con la caída. Al principio de carrera estaba rodando bastante cómodo en el grupo delantero, intentando cuidar los neumáticos para el final, pero de repente me he caído, al perder adherencia en la curva 11. Me veía con posibilidades de terminar en el podio, pero no ha podido ser y más vale que pase ahora que ya tenemos el Mundial. Esto nos servirá de experiencia para el año que viene y nos ayuda a valorar aún más el título».