Los 10 mejores usos para camisetas impresas

Del mismo modo que en Internet, los dispositivos móviles o bien los Crocs, la modesta camiseta es omnipresente. Se ha transformado en una prenda básica para tener en el guardarropa y la primera cosa que alguien considera para ponerse a diario. Una parte de su popularidad recae en su flexibilidad y también inclusividad, puesto que cubre todas y cada una de las edades, género y etnia sin una señal de desaprobación o bien desconcierto.

Su universalidad procede de la enorme pluralidad de propósitos para los que ha sido usada, y diez de ellos los mencionaremos en el presente artículo. Conque relájate mientras que te guiamos por medio de los diez mejores usos para camisetas impresas.

1. Deporte y Atletismo

Puede parecer obvio, mas para la mayor parte de deportes sería negligente no emplear la camiseta como la primera opción. Un uniforme para tu club de correr puede fomentar un sentido de inclusión y solidaridad. Sin dejar a un lado la capacidad para salvarte de ser arrollado por un camión cuando has salido a correr en una de esas noches de poca visibilidad, al haber tomado la mejor resolución de usar una camiseta fluorescente y colorida.

Esto se ve reflejado en la resolución de New Forest Marathon al efectuar un pedido de cinco mil camisetas impresas de polyester muy coloridas. Su misión es elevar el perfil de la maratón y también inspirar a tantas personas como resulte posible para implicarse en la reducción de los niveles de inactividad y los males físicos que la acompañan, dando atuendos de fitness impresionantemente muy elegantes y cómodos para sus corredores. Sería la opción ideal para un conjunto de personas que con lágrimas y sudor han intentado romper sus marcas y llegar al siguiente nivel físico.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

dos. Música y Merchandising

Las camisetas impresas pueden ser impresionantemente útiles en la industria de la música. Si por poner un ejemplo fueses un artista de música electrónica, ¿por qué razón no ofrecer ropa minimalista y a la moda para fortalecer tu marca? La camiseta adaptada es ideal, y fue la senda que eligió Richie Hawtin como una parte de su término musical para el Space Club en Ibiza. Eligió una alternativa ecológica derivada del eucalipto y de mucha suavidad. El diseño se caracterizaba por tener un hoyo negro en forma circular y el título primordial “Enter” justo bajo el cuello en la parte posterior de la camiseta.

El hecho de que la música y la moda han estado tan intrínsecamente conectados por décadas, quiere decir que es un procedimiento enormemente efectivo para situar tu cara en el mapa y producir reconocimiento de marca. Piensa en la cantidad de artistas que han incursionado en la moda y la música al tiempo. Beyonce, Kanye West, Future, Rihanna; la lista es extensa. De forma adicional las camisetas impresas son el artículo por antonomasia del merchandising para empresas o de una banda, al lado de sus afiches y discos. La realidad es que la industria de la moda y la industria musical tienden a trabajar de la mano, con lo que las camisetas impresas son un componente esencial en el arsenal de un músico.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

tres. Promoción de movimientos políticos y sociales

La visibilidad es esencial para cualquier movimiento social o bien político. Lo fundamental es propagar tu mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Las camisetas impresas con diseños representativos de tu movimiento son una forma idónea para conseguir un mayor reconocimiento. El movimiento activista internacional Black Lives Matter, quienes luchan por las vidas y derechos de personas de raza negra y que han desafiado al racismo institucionalizado en los E.U. y más allí, es tan esencial que hasta han pedido camisetas y diferentes artículos de merchandising para hacerse apreciar en Washington.

Una estrategia afín fue empleada por los organizadores de la iniciativa “No More Page Three” en su busca para convencer al editor del diario Sun, a fin de que no publicara más mujeres desnudas en la página tres del diario. Solicitaron tres diseños diferentes que compartían exactamente el mismo término y declarando “No More Page Three” (No más página tres), impreso en el frente de la camiseta. La campaña fue un éxito total y tuvo el efecto deseado en la página tres, puesto que dejaron de salir mujeres desnudas en su contenido. Indudablemente, la visibilidad garantizada de las camisetas fue ventajosa a fin de que la campaña tuviese la tracción precisa para conseguir el propósito.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

cuatro. Propósitos estilísticos

Una camiseta adaptada de forma correcta puede producir una impresión recordable y señalada. Además de esto, marcha como un cuadro de expresión artística. Una característica del movimiento hippie de los sesenta fue la aparición de las camisetas descoloradas y con colores peculiares. Estas prendas hipnóticas y caleidoscópicas fueron la representación perfecta de los valores del movimiento hippie: paz, amor, fraternidad universal y no conformismo.

Así, las camisetas pueden valer para múltiples propósitos con estilo y capturando los valores de una comunidad. Por poner un ejemplo, Memoir Apparel hicieron un pedido de unas camisetas que se resaltaban de forma fabulosa por su diseño. El resultado fue una pluralidad de camisetas, chalecos y sudaderas únicas para la compañía.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

cinco. Como fuente de carga de batería para móviles

En nuestros días es prácticamente obligatorio estar conectados en todo instante. Desafortunadamente es una labor que no siempre y en toda circunstancia se puede cumplir debido a la pésima duración de la batería de los dispositivos móviles. Todos tenemos una historia similar; estuviste aguardando más de media hora procurando tener acceso a tu cuenta corriente que incomprensiblemente te bloqueó, justo antes que tu móvil diese una última señal de vida ya antes de apagarse por completo.

A Orange se le ocurrió una solución inteligente y también procuró solucionar este inconveniente. Como una parte de su cooperación con Saatchi and Saatchi, efectuaron un pedido de camisetas que pudiesen recargar un móvil usando el sonido con un puerto en el pecho. Esto iba de la mano de la cultura de Orange al crear dispositivos únicos ecológicos. Puede no ser suficientemente práctico para sustituir el procedimiento tradicional con cable, mas puede ser un buen camino para el futuro.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

seis. Despedida de soltero/a

La despedida de soltero es un último grito de libertad para un hombre ya antes de embarcarse en un territorio comprometedor como lo es el matrimonio. Las despedidas de soltero se han transformado en acontecimientos de celebración que se extienden y se sitúan en diferentes unas partes del planeta como Dublin, Budapest, Praga y Riga. Para corresponder con la magnitud del acontecimiento, las camisetas impresas son esenciales.

Fuimos contactados por Ben Poultney, quien deseaba solicitar camisetas impresas para la despedida de soltero de un amigo, y se caracterizaba por tener un diseño atrayente y dibujado a mano de todos y cada uno de los participantes de la despedida. El resultado fue una prenda con bastante humor que sirvió como un recuerdo perfecto de la visita a Barna. Una serie de camisetas para un viaje de despedida de soltero es posible que no te salve de ir a cárcel por tus actos salvajes al ir bajo los efectos del alcohol, mas puede asistir a que los nativos sean un tanto más liberales en el momento de ver un conjunto procurando destruir una señal de tránsito.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

siete. Fomentar nuevas empresas

En los primeros días precarios de tu proyecto de emprendimiento, precisarás toda la ayuda posible para asegurar que tu idea no finalice en el camposanto de las compañías sin éxito. Silicon Valley y el reino de las nuevas empresas tecnológicas semejan tener una actitud más liberal y opción alternativa en lo que se refiere a la indumentaria se refiere, en comparación con los vestidos serios y corporativos del campo bancario o bien de servicios. Esto puede escalarse al siguiente nivel y exponer las camisetas en exhibiciones y acontecimientos, fomentando reconocimiento entre clientes del servicio y visitantes.

Apcera es una compañía tecnológica situada en la ciudad de San Francisco y ofrece una plataforma para asegurar y arrancar servicios de negocios. Dan seguridad tecnológica, dejando la implementación segura de aplicaciones y microservicios basados en la nube. Estuvieron presentes en DockerCon en Barna y asistieron a nosotros con la meta de solicitar cuatrocientos cincuenta camisetas, para asegurar un éxito total en el acontecimiento. Una serie de camisetas adaptadas puede ser la pieza esencial del rompecabezas para la preparación de tu acontecimiento.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

ocho. Comunidad Universitaria o bien Club

En el planeta universitario, los clubes y comunidades son de manera frecuente la única incesante. Los modelos de comunidad y clubes son variadísimos y hay de todo para todos; Comunidad de inversiones bancarias, comunidad de derecho, ingeniería, entre otros muchos, como sociedades de piratas informáticos, comunidad de la consideración del curry y hasta comunidades de Quidditch. ¿Qué mejor forma de organizar una comunidad que por medio de prendas impresas? Tal y como hizo la Universidad de Sussex para su comunidad de Política y Derecho, y su comunidad de Sociología, al efectuar un pedido de sudaderas.

Son una buena inversión para hacerse conocer en acontecimientos y asistir al reclutamiento de nuevos estudiantes. Además de esto, son un recordatorio incesante de la desgarradora experiencia universitaria, mas de una forma única.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

nueve. Ropa de trabajo para tus empleados

Esta claro que tus empleados precisan ropa de trabajo. La única salvedad sería si trabajan como salvavidas en playas nudistas, mas estas son pocas y se sitúan en lugares recónditos. Entonces, ¿por qué razón no pertrechar a tu fuerza de trabajo con camisetas impresas? Pueden asistir a edificar un entorno de trabajo en grupo y son ideales para crear un entorno de profesionalismo.

En un contexto corporativo, la habilidad a fin de que tu equipo se identifique sencillamente por el público puede hacer la diferencia entre una venta o bien un usuario yéndose de tus manos. Un caso de ropa de calidad se puede observar con SHORYU, un restaurant de ramen en la ciudad de Londres, quienes se aproximaron a nosotros en pos de prendas impresas para su equipo. Por último decidieron usar un diseño minimalista con el nombre del restorán en el frente de la camiseta. A continuación de su éxito, SHORYU abrió más restaurants y efectuó más camisetas impresas. Los empleados en el ámbito de los servicios precisan disfrutar de buen prestigio y la ropa de trabajo cumple con la meta de forma señalada.

Los diez mejores usos para camisetas impresas

diez. Apoyando organizaciones beneficiosas

Incuestionablemente es el propósito más noble de la lista. Las organizaciones beneficiosas tienen la capacidad de convertir vidas y ser vanguardistas en la investigación de las condiciones humanas más miserables. Con las organizaciones beneficiosas encarando las bastante difíciles circunstancias de gobiernos que dismuyen la inversión, es sumamente esencial acrecentar la exposición de las causas por las que se está combatiendo.

Una camiseta impresa de forma inmediata transforma a quien la utiliza en un leal defensor de la causa beneficiosa. Esto fue lo que sucedió precisamente para Mayor’s Fund for London, una organización beneficiosa de movilidad social que ofrece ocasiones incalculables para jóvenes en ambientes desfavorecidos con el propósito de localizar vías para salir de la pobreza y conseguir trabajos retribuidos. Para festejar la segunda etapa del lanzamiento del programa curricular de Sadiq Khan, efectuado en la ciudad de Londres con un enorme acontecimiento, requerían de camisetas y viseras impresas. Les damos camisetas coloridas y viseras que tenían el diseño de un zorro en el frente. El resultado final fue un diseño increíble que llamaba la atención de todo el planeta cara la organización y su causa. Después del acontecimiento, las viseras y camisetas se transformaron en un recordatorio incesante y en nuestros días prosiguen cumpliendo su misión.