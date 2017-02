Llegó la nueva pick up Fiat Toro a Salta: ¿Querés probarla?

La nueva Fiat Toro se caracteriza por ser un vehículo versátil, que concilia cualidades de pick up, SUV y automóvil. Para uso urbano y off-road, con tracción 4×2 o 4×4, un moderno motor turbo diesel MultiJet 2.0 de 16V y de 170 CV, caja automática de 9 velocidades o manual de 6 velocidades y una tonelada de capacidad de carga.

Un vehículo que permite atender todos los gustos y necesidades de transporte, trabajo o placer. Con todo en la medida correcta: mayor que las pick ups compactas o livianas y menor que las medianas, con 4,915 metros de largo. Ágil para el tránsito urbano y con un tamaño ideal para disfrutar de cualquier viaje.

El plan Fiat Toro es un verdadero Sport Utility Pick up (SUP). Combina el porte, la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up con cabina doble de 4 puertas con capacidad para trasladar cómodamente hasta 5 personas y gran seguridad en el manejo, incluso cargada hasta 1 tonelada.

En el interior todo fue planteado para brindar una sensación de confort, excelente adaptación y percepción de calidad de un auto superior. El plan Fiat Toro es un coche único que tiene la fuerza de una pick up y muy apta para convivir con el tránsito de las grandes ciudades gracias a un ambiente interior amplio, refinado, envolvente y protector. Cuenta con detalles internos en cromo satinado y las distintas texturas y colores le confieren una perfecta combinación entre los atributos de confort y solidez.

Es un proyecto audaz en su desenvolvimiento, este nuevo modelo fue pensado para tener un diseño moderno y osado, además de ofrecer una excelente maniobrabilidad, ergonomía, calidad de terminación y practicidad de uso.

