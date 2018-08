Las mejores recetas para hacer jarabe de goma en casa

Los especialistas afirman que un buen jarabe de goma no solo le aporta dulzor al coctel sino le da cierta estructura al cuerpo de la bebida. Para aprender a hacerlos de manera profesional, recomendamos hacer un curso de bartender profesional para ser el mejor en el ambiente o un simple curso de barman con amigos. Ciertos lectores han escrito comentando que no logran el jarabe de goma en sus urbes. He buscado las recetas más prácticas, eficaces y simples de hacer consultando a los amigos bartenders. Me alegra presentarles tres recetas ganadoras a fin de que puedan preparar sus cócteles preferidos y de forma especial ese pisco sour que todavía no les sale con perfección, así sea por el hecho de que el azúcar en ocasiones queda entera o bien se marcha en el fondo de la coctelera o bien vaso de la licuadora.

Recuerden que la botella donde van a guardar el jarabe ha de estar de forma perfecta limpia y esterilizada (pueden hervirla en una olla grande) para eludir que se afecte.

Recetas artesanales de Jarabe de Goma

– De Hans Hillburg – El Pisquerito

En una licuadora incorpore tres tazas de azúcar blanca y 1 1/4 taza de agua con gas (el agua no ha de ser mineral). Aguar más o menos por diez minutos o bien hasta el momento en que el azúcar se haya disuelto absolutamente. Se puede usar de forma inmediata.



Posiblemente observen la mezcla un tanto turbia al comienzo mas se aclarará tras media hora. Pueden preservarlo en una botella en el refrigerador indefinidamente.

– De José Alberto Castro – Pásalo BarBarO

Usar agua de botellón, sin gas y no mineral. Emplear una medida de agua por una medida de azúcar blanca.

Calentar el agua en una olla de acero sin teflón hasta el momento en que prácticamente rompa el hervor.

Añadir el azúcar y revolvemos bien hasta el momento en que esté bien disuelta.

Añadir una cucharadita de vodka para prevenir gérmenes y fermentación (opcional).

Pueden hallar más consejos y recetas interesantes en:

José Alberto Castro – BarBarO Cocktail Catering.

– Jarabe de jengibre o bien kión de Dale Degroff (reconocido mixólogo estadounidense)

Ingredientes:

cien gramos de kión fresco pelado

veinticuatro onzas de agua embotellada o bien filtrada

Jugo de ½ limón

dos tiras de cascarilla de limón retirando toda la parte blanca que es amarga

¾ taza de azúcar rubia

Preparación:

Recortar el kión en bastoncitos delgados. En una olla grande, llevar el agua hasta el punto de ebullición. Poner ¼ de esta agua en la licuadora, añadir el kion y procesar hasta pulverizar el kión. Dejar que el resto del agua en la olla acabe de hervir, a ese punto bajar el fuego, añadir la mezcla de la licuadora, el jugo del limón y las cascarillas.

Dejar cocinar sin que hierva por noventa minutos revolviendo cada cierto tiempo. Añadir el azúcar y continuar revolviendo. Probar y puede incorporar más azúcar si lo quiere más dulce. Entonces colar, dejar enfriar y guardar en una botella con tapa en la refrigeradora. Dura máximo cinco días.