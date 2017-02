LAS CLAVES PARA PUBLICAR TU LIBRO CON UNA EDITORIAL, CON ROGER DOMINGO @ROGERDOMINGO

Como ya sabrás si has venido escuchando este podcast de forma regular, uno de los objetivos que persigo este año y que más ilusión me hace a nivel personal es el de publicar libro y hacer la correccion de textos con una editorial.

Y es que cuando hace unos años autopubliqué el Método Rocket Blogger, logré todas las metas que me había fijado con mi libro, pero se me quedó la espina clavada de no poder publicarlo en papel.

Encontrar una editorial que apostase por un libro tan de nicho como el blogging y que había vendido tanto en digital, fue bastante complicado en su momento. Esto me hizo entender que si quería que una editorial se fijase en mí, tendría que escribir un libro cuya temática fuese más “mainstream”.

Con tal de entender en qué aspectos se fijan las editoriales para publicarle a un autor su obra, me pareció muy interesante ir directamente a Roger Domingo (Director Editorial del Grupo Planeta) y aclarar todas mis dudas respecto al tema.

De es curiosidad nace esta entrevista grabada en las oficinas de Planeta en Barcelona, en la que Roger nos explica los cambios que han sufrido las editoriales en los últimos años, de cómo han tenido que reinventarse creando nuevos modelos de negocio, y también de lo que a mí personalmente más me interesaba: conocer cuál es proceso que sigue una editorial -como es en este caso Planeta- para encontrar nuevos autores y sobre todo, en qué aspectos de esos autores se fijan para determinar si publicarles un libro o no.

Sé que muchas personas que siguen este podcast también persiguen mi mismo sueño, y muchas de ellas tienen dudas de si autopublicar y vender por su propia cuenta o intentar encontrar una editorial que apueste por ellas, por lo que estoy seguro que esta entrevista será muy interesante para muchos de vosotros.

EN ESTE EPISODIO HABLAMOS SOBRE:

Los retos que Roger se ha encontrado como editor editorial de Planeta

Cómo ha cambiado internet el hábito de la lectura

En qué dispositivos electrónicos se leen más libro

Cuánto se lee en países como España en comparación con otros países

Los formatos que más funcionan

Los nuevos modelos de negocio que han adoptado las editoriales

En qué consiste Planeta Hipermedia

El porcentaje de libros que se venden en España en formato digital y el porcentaje en papel

Si es una buena estrategia autopublicar un libro para llamar la atención de una editorial

Si a día de hoy sigue siendo importante a nivel de reputación tener una obra publicada con una editorial

En qué se fija una editorial para seleccionar a un autor al que publicarle un libro

Cómo publicar un libro con el Grupo Planeta

Tag: http://www.editorial-falsaria.com/