La guerra entre Facebook y AdBlock Plus

Está el verano interesante. No sólo por la incertidumbre política y las olimpiadas, en el terreno de las plataformas, la publicidad y los medios online tenemos toda una guerra abierta entre Facebook y AdBlock Plus.

El resumen de movimientos lo tenemos en este artículo de Anna Martí, en Verge encontramos el último parte del enfrentamiento. En las plataformas oficiales de ambos – Facebook y AdBlock Plus – los comunicados corporativos aludiendo a cómo sus respectivos movimientos son para el bien y la felicidad de los usuarios.

Lo más interesante del escenario actual, en mi opinión, no es tanto el aspecto técnico, que parece una carrera en la que cada día uno responda al movimiento del otro (hay uno, definitivo, que sólo puede dar Facebook: bloquear el acceso a quien venga con bloqueador de anuncios), sino la variable de negocio. La declaración de Facebook de que “no va a pagar a adblockers para estar en listas blancas” es un mensaje muy contundente en la industria a sabiendas de que Google paga y pone en peligro la viabilidad de negocios como el de AdBlock Plus que se basan precisamente en eso. De hecho con un Facebook disparado en el móvil donde al controlar más la experiencia dentro de su aplicación esto no afecta a su mayor vía de ingresos, parece un aviso de futuro algo en lo que le vaya la vida.

Puedes tener el favor de los usuarios porque estás aportando algo que ellos quieren (bloqueo de la publicidad), pero si tus ingresos provienen del sector publicitario, tus clientes a la postre son Google, Microsoft, Yahoo, Twitter… y Facebook. De hecho, como negocio, AdBlock Plus está en el de la intermediación publicitaria (muy diferentes son las aproximaciones de otros como uBlock).

De momento ambos han marcado posiciones claras: AdBlock Plus daría la bendición si Facebook paga (antes auditarían y certificaría que las piezas de Facebook no “abusan”), los de Zuckerberg dicen que no pagan y que ganarán la guerra tecnológica (es una partida interesante, porque si bien Facebook tiene más músculo y talento, el terreno de juego es lo que se ejecuta en el navegador del usuario y ahí no tienen tanto control). De quien salga más fuerte de este choque puede depender el modelo publicitario de la web, que es como decir el modelo para medios, plataformas y contenidos del futuro. Al menos, hasta que entren más fuerte las telecos.

Fuente: http://www.error500.net/la-guerra-facebook-adblockplus/