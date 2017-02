KIA Forte Hatchback 2017, primera impresión

Aunque nos fue imposible manejar a plenitud el nuevo KIA Forte en su versión Hatchback con llantas kumho (una pipa chocó y explotó sobre la autopista México – Cuernavaca y problemas de salud…) logramos ver la inmediata respuesta de este nuevo vehículo. En las próximas semanas les tendremos la reseña completa de este increíble vehículo.

KIA Forte Hatchback 2017 SX es producido en la planta de KIA Motors México, ubicada en Pesquería, Nuevo León. Es la tercera generación, cuenta con un diseño más deportivo y un motor que es de llamar la atención. Tanto, por su respuesta como por la potencia que presenta, es de los mejores en el segmento.

Pensado para los jóvenes

Su diseño tiene varios cambios con respecto a la versión sedán, como puedes ver es más deportivo y juvenil. Sabemos que las versiones Hatchback son más un tipo SUV chaparro, así que tienes gran espacio interior y una cajuela amplia.

KIA Forte Hatchback mantiene el mismo frente de su hermano sedán, así es, esa parrilla con forma de “Nariz de Tigre” lo hace ver atrevido, aunque con mejoras como los faros HID de Xenón, los faros de niebla, luces diurnas LED y las tomas de aire. También, vemos rines de 17 pulgadas en aluminio, calaveras con luz LED, quemacocos eléctrico, spoiler superior y un escape cromado.

Para dispositivos Android

Cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Aunque el vidrio no es tan sutil como el de tu smartphone, la interacción con ella es muy rápida, no tienes que presionar fuerte para abrir una aplicación, cambiar de estación o entrar una dirección.

Por ahora, el auto es compatible con Android Auto, en un futuro se tendrá una actualización para iOS, así que si tienes iPhone podrás comprarlo y en un tiempo usarás los Mapas y otras aplicaciones del sistema de Apple. Por lo pronto, Google Maps (Android) es la única alternativa para guiarte por la Ciudad.

Si lo que quieres es escuchar música, puedes conectar tu smartphone (iOS o Android) y automáticamente se reconocerá la música que tienes almacenada para manipularla en la pantalla. También es posible ver los videos que tienes el smartphone (Android), así que películas o conciertos se pueden disfrutar mientras esperas en el tráfico o semáforo.

El punto “débil” del KIA Forte Hatchback es el audio, aunque no es malo, no es Premium como pensarías. Eso sí, tiene un ecualizador que te ayudará a sacarle ganancia a tus canciones pero, si las rolas están grabadas en calidad diferente tendrás que estarle moviendo a cada rato.

Gran espacio interior

Aunque por fuera llama la atención, una vez dentro terminas diciendo “ya lo quiero manejar”.

Como en otros vehículos de KIA, tenemos materiales de calidad, que a primera vista te harán sentir dentro de un vehículo de gama mucho más alta. Hay que enfatizar que, en cuanto a equipamiento, KIA Forte Hatchback 2017 cuenta con lo más avanzado desde la versión de entrada. En ese sentido es de lo mejor en el mercado.

Tanto en la parte del conductor y pasajero, como en la parte trasera para los otros tres acompañantes, encuentras mucho espacio. Incluso, la cajuela es de gran tamaño, donde podrás llevar, sin problemas, la maleta de dos adultos y dos niños. Por cierto, la parte trasera tiene aire acondicionado independiente al frontal.

Si tienes hijos pequeños debes saber que los asientos traseros cuentan con sistema ISOFIX, así que podrás sentarlos en sillas especiales para ellos.

Caminos más seguros

KIA siempre piensa en nuestra seguridad, así como en otros modelos, el nuevo Forte Hatchback incorpora frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema de frenos antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HAC), sistema de gestión de estabilidad (VSM) y seis bolsas de aire: frontales, laterales y tipo cortina.

También cuenta con cierre de seguros automático sensible a la velocidad con apertura en caso de impacto, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento frontales y traseros para experimentar una conducción segura y confiable en todo momento.

Es de los primeros vehículos del segmento que incluyen sensores tanto en la parte frontal como trasera.

Potencia para tus viajes

Al igual que en las versiones sedán, KIA Forte Hatchback integra un motor de 2.0L MPI de 4 cilindros, 150hp @ 6,200 rpm y torque de 142 lb-pie @ 4,000 rpm. Con caja manual y automática de 6 velocidades –disponibles tanto para la versión EX como para la versión SX.

En nuestro trayecto a Tequesquitengo, alcanzamos una velocidad máxima de 160 km/h, donde realmente no sientes que el volante se mueva, al contrario vimos mucha estabilidad en el auto. Aunque en ocasiones el motor se escuchó forzado, tuvimos muy buena respuesta. Incluso, al momento de frenar y querer recuperar la velocidad lograda, no tuvimos ningún tipo de problema. Los cambios de velocidad en la versión automática no se sienten, la aceleración siempre fue continua.

La carretera de Cuernavaca nos demostró que KIA Forte Hatchback puede tomar las curvas a gran velocidad, sin sentir que el auto se te va o algo por el estilo. Presentó un gran agarre en todo el trayecto. Para tener una mejor dirección del auto, se probó en el modo Sport.

Cabe mencionar que el rendimiento de combustible combinado es de 16.43 km/l para la trasmisión manual y 15.72 km/l para la automática.

