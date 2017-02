Industria mueblera registra pobre crecimiento en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2015).- La industria mueblera de Jalisco enfrentó este año la caída en el poder adquisitivo, los efectos de la reforma fiscal, nulo acceso a créditos bancarios e inseguridad.

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), Adolfo Tanda Castillo, asegura que su situación es “sumamente difícil” y que, en 2015, tendrán que buscar el acceso a otros mercados internacionales, explorar nuevas formas de comercialización a nivel nacional, modernizar la tecnología de la planta industrial y aumentar la capacitación para ser más eficientes y productivos.

Tanda Castillo expone que crecieron apenas 1% en 2014, por debajo de las expectativas, que eran de 3 por ciento.

“Los factores son diversos. Las causas de la falta de crecimiento fueron la baja del poder adquisitivo de la población por el escaso crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) nacional y los efectos de la reforma fiscal, dificultades graves para cobrar adeudos, nulo acceso a créditos bancarios, que siguen siendo muy elevados y graves problemas de inseguridad pública”.

Es más, “en el último mes hemos tenido eventos de la delincuencia, robos de materias primas, robos de producto terminado, intentos de secuestros en nuestro sector y es prácticamente inexistente el apoyo gubernamental”.

A pesar de ello, dice, Jalisco se mantuvo como el principal productor de muebles del país, al aportar 17.48% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector.

El segundo lugar es el Estado de México, con 14.01%, el tercero es Baja California, con 10.22%, en cuarto lugar está el Distrito Federal, con 9.58%, y el quinto, Nuevo León, con 7.80%, según los registros del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG).

El presidente de Afamjal indica que la exportación de la producción aligeró la problemática y que deberán reforzar ese frente en 2015 para sortear el desalentador panorama económico del país.

Destaca que el sector del mueble podría alcanzar este año un superávit comercial de 100 millones de dólares, el más grande desde 2006.

Al corte de junio, el Instituto de Información, Estadística y Geografía contabilizaba 173 millones 803 mil dólares en exportaciones y 116 millones 887 mil dólares en importaciones, para un superávit de 56 millones 916 mil dólares.

Pero la Afamjal tiene reportadas ventas al extranjero por 276 millones de dólares hasta el mes de septiembre y prevé cerrar el año con 350 millones de dólares. En 2013, las exportaciones de muebles de Jalisco fueron de 318 millones de dólares.

JALISCO

Trabajadores asegurados

2006: 19,725

2007: 19,816

2008: 18,650

2009: 18,339

2010: 19,854

2011: 19,838

2012: 20,744

2013: 20,475

2014: 19,925

CRISIS ARRASTRA AL SECTOR MADERERO

Como una avalancha de nieve, la crisis de la industria mueblera de Jalisco arrastró al sector forestal, que registró en 2014 una caída en sus ventas de 20% con relación al año pasado, afirma la presidenta de la Cámara de la Industria Maderera en el Estado (Canaim), Georgina García Martínez.

El desarrollo de la industria maderera está ligado a los sectores del mueble y la construcción, sus principales clientes, los cuales han tenidos altibajos en los últimos años, señala la empresaria.

La problemática se acentúa con la dependencia de Jalisco a las importaciones de Malasia, Indonesia, China, Chile y Estados Unidos, dice la presidente de Canaim, quien precisa que 90 % de la madera contrachapada que se consume en el Estado proviene de otros países, y también el 50% de la madera sólida.

“Jalisco tiene seis millones de hectáreas con vocación forestal y solamente produjo 250 mil metros cúbicos de madera en 2013. Este año ya vamos en 300 mil metros cúbicos, lo cual es un pequeño incremento, pero nada significativo para abastecer el sector”.

Para unir esfuerzos se creó este año el primer clúster de la industria forestal del país, con la participación de aserraderos y productores de muebles de Jalisco.

Con este proyecto se pretende que la Entidad produzca hasta tres millones de metros cúbicos al año.

“Esto nos va a ayudar a conocer la problemática de cada uno de los eslabones de la cadena. Nos ha permitido presentarnos con las autoridades tanto con Semarnat y Profepa, en el Gobierno federal, como con la Semadet y Sedeco, en el Gobierno estatal, para fortalecer la parte más vulnerable, que es la parte primaria, la parte de la transformación”.

Añade que, “si a ellos no les damos las herramientas para que puedan ser más competitivos en producción y productividad, no vamos a avanzar porque son dos temas diferentes: uno es el número de árboles que extraemos y luego el aprovechamiento que se hace del árbol. El árbol tiene que ser aprovechable al cien por ciento y nosotros no lo hacemos porque la tecnología no la tenemos a la mano, entonces desaprovechamos gran parte del árbol y no le damos un valor agregado. En la medida que podamos fortalecer esa parte de la transformación, vamos a ser más eficientes”, refiere García Martínez.

FALTA VALOR AGREGADO

Para la Asociación de Fabricantes de Muebles en Jalisco se requiere que la industria nacional incursione en nuevos mercados y debe enfocarse a nichos de alto valor agregado. Para ello se necesita impulsar el diseño original.

En los últimos cinco años, los subsectores de la industria del mueble que más han resentido la competencia desleal y la desaceleración económica en el país, han sido los de muebles para el hogar en madera y tapicería; los metálicos, de oficina, los armables, los productos en conglomerados o plásticos, así como el de cocinas.

FRASE

“En 2015 debemos buscar el acceso a otros mercados internacionales, explorar nuevas formas de comercialización a nivel nacional, modernizar la tecnología y aumentar la capacitación”.

Adolfo Tanda Castillo, presidente de los Fabricantes de Muebles de Jalisco.

TESTIMONIO

Durabilidad y diseño es valorado en Estados Unidos

Los colores amarillo, rojo y aqua del portafolio de salas y recamaras de Río Grande, y también la durabilidad de sus piezas que no son armables, llamaron la atención de un comercializador de muebles en Estados Unidos.

En una sola operación, este cliente se llevó 50 piezas con la intención de sustituir la importación de mueble chino casi desechable, señala la directora comercial, Sandra Sugey Pérez Padilla.

En esta empresa ubicada en Juanacatlán vieron en el extranjero la oportunidad de vender la producción, que en México no tiene salida por la contracción del mercado interno.

Pérez Padilla explica que desde 2013 se cayeron sus ventas en 8% por la incertidumbre que se desató en el cambio de Gobierno, y que la crisis fue tal que tuvieron que descansar a su personal un día por semana. “Nuestros clientes referían que iban a esperar por miedo a la inflación o una devaluación de la moneda”.

Desde entonces, Río Grande buscó exportar sus muebles, pero los trámites en la Aduana para certificar que ninguno de los materiales que utilizan tenga componentes tóxicos, fueron complicados y tardados.

Una vez derribada esa barrera, dice, esperan conseguir otros tres clientes en Estados Unidos.

“El cliente que tenemos ahorita nos comentaba que en Estados Unidos tienen mucho mueble chino y la gente ya no lo está queriendo porque son como muebles desechables. Esa es una ventaja para nuestro mueble. En cuestión de colores, al parecer en Estados Unidos la tendencia son colores clásicos como tabaco, nogal y algo de chocolate, pero nosotros metemos más color.

“La otra ventaja es que el mueble que fabrican en Estados Unidos es más caro y también es para ensamblar, cosa que está tratando de evitar el cliente extranjero”.

Sandra Pérez indica que enviar su producción a Estados Unidos deja un mayor margen de ganancia, por lo que seguirán por ese camino, en tanto la venta en el mercado nacional no se normalice.

“Nos pagan más por el mismo producto porque la transacción se hace de contado al mismo precio que los clientes locales, pero que compran a crédito y con descuento. La ventaja que tenemos es que el IVA no se nos refleja por ser una transacción al extranjero, por el Tratado de Libre Comercio, y no tenemos que pagar el IVA por esa venta, por lo que es mucha ventaja”.

FRASE

“El cliente que tenemos ahorita nos comenta que en Estados Unidos tienen mucho mueble chino y la gente ya no lo está queriendo porque son como muebles desechables”.

Sandra Sugey Pérez Padilla, directora comercial de Río Grande.

CLAVES

Falta renovación

Problemas. La industria mueblera en México muestra un gran deterioro en las últimas décadas, que se agudiza por la falta de tecnología, innovación, diseño y la globalización del sector, que implica la entrada de muebles a muy bajo precio, principalmente de Asia.

Empuje. El sector se encuentra muy lejos de la “época dorada” que vivió con el mueble rústico, en las décadas de los setenta y noventa.

Causa. Esto se debe en gran parte a que el sector presenta diversas dificultades. Entre ellas, tal vez las más significativas, tienen que ver con la errática política del sector público en el ámbito forestal.

Adicional. También está la deficiente información y el ejercicio parcial de los planes de apoyo económico y fiscales de Gobierno federal. También las fracciones arancelarias sin la debida especificación y control, que motivan a que se importen muebles provenientes de China como sillones esquineros, sillones dos cuerpos o hasta un sillon 3 cuerpos por debajo de su valor real; además, está la falta de financiamiento, así como el crecimiento de la informalidad.

Pasado. A finales de los noventa, México ocupaba el tercer lugar mundial en ventas, sólo después de Estados Unidos e Italia.

Valor México. comercializaba sus artículos en 70 países y al menos 20 mil empresas aportaban 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y generaban aproximadamente 150 mil empleos.

Realidad. Hoy el sector representa apenas 1.3% del PIB, suma 17 mil empresas y genera aproximadamente 129 mil empleos directos, que representan sólo 1.8% del total de la industria manufacturera.

Madera. El Consejo Empresarial Forestal explica que entre los principales insumos para la fabricación de muebles está la madera, y en este sector también la situación es difícil, porque enfrenta una serio problema: la tala ilegal de árboles, que ha provocado que en el país ya no se cuente, por ejemplo, con suficiente madera de pino, y que haya que importar triplay y laminados, lo que aumenta los costos de los industriales para la fabricación de sus artículos.

Remate. Por eso la industria mueblera tiene que enfrentar el problema de la informalidad, de aquellas personas que fabrican muebles en una esquina o en las carreteras, con maderas que no son certificadas o de mala calidad, pero que resultan muy baratas.

Jalisco. La Asociación de Fabricantes de Muebles en Jalisco precisa que la competencia asiática, en particular la de China, con sus grandes volúmenes de producción a bajos precios, ha impactado en las exportaciones de la industria mexicana en la última década. Sin embargo, México se mantiene como el cuarto mayor exportador de muebles a Estados Unidos, solamente por debajo de China, Vietnam y Canadá.

SABER MÁS

Contracción

Por el incremento de las importaciones y la indiferencia de las autoridades al respecto, el sector mueblero sufre una contracción y cada vez es menos su producción, potencial y crecimiento, indicó Jorge Alberto Leal Castillo, coordinador de la Expo Mueble 2014.

Afirmó que cada vez es más, la materia prima que se trae de otras naciones con un precio mucho más barato, resulta ser más atractivo al comprador, sin importar el esfuerzo, la calidad y las fuentes laborales de las empresas tradicionales de México.