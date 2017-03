Hot Wheels lanza edición especial de ‘Yellow Submarine’

“Yellow Submarine” es una canción de The Beatles, interpretada por Ringo Starr, pero compuesta por Paul McCartney, y fue grabada por la banda en Abbey Road, antes conocidos como EMI Studios, en el Reino Unido, en 1966.

La canción fue un hit, causó conmoción y polémica por su presunta relación con algunas drogas, algo que Paul McCartney siempre negó. El punto es que la pieza se convirtió en una de las más emblemáticas de la banda, posteriormente filmaron una película y sacaron un disco sobre ella.

Hoy, con motivo del 50 aniversario de “Yellow Submarine”, la marca de autos de colección Hot Wheels lanzó una edición especial de merchandising y regalos empresariales de vehículos inspirada en el tema del “Cuarteto de Liverpool”.

La estrategia de marketing y merchandising para empresas de la marca propiedad de Mattel, fue anunciarla en redes sociales y compartirla con los medios de comunicación, el objetivo es generar expectación en los fans de la banda y los autos miniatura para la exhibición y venta de la colección en el “Beatles Shop” del Cirque du Soleil, en Las Vegas este jueves 9 de junio. Posteriormente serán distribuidos en las tiendas Walmart de Estados Unidos.

The Beatles han inspirado una gran cantidad de productos mercadológicos a su alrededor, no pierden vigencia pese a que levan más de 30 años que abandonaron los escenarios como banda. Entre los productos más recientes se destaca la serie animada producida por Netflix enfocada al público infantil basada en algunas de las canciones más conocidas de The Beatles.

Además su música sigue generando mercado, a finales del año pasado se liberó el catálogo completo de la música de The Beatles en diversos servicios de streaming como Apple Music, Spotify, Amazon Prime, Tidal, Google Play, Claro Música, y Deezer.

A nivel mundial, el mercado de juguetes tiene ingresos por más de 84 mil millones de dólares, según datos de Statista. En el sector hay tres grandes jugadores: Hasbro, que cuenta con la franquicia de Transformers, pero también ha creado alianzas con Disney para lanzar ediciones especiales de algunas de sus princesas.

Mattel, dueña de Hot Weels y Barbie, la marca de carros miniatura ha sacado líneas de Marvel y Star Wars. La otra juguetera importante es Lego, que también ha creado alianzas con grandes marcas para lanzar colecciones especiales, igualmente lo hizo con Star Wars y Marvel, así como con DC comics.