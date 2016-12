El estilo que ha enamorado a Cristiano Ronaldo: Así viste su nueva novia, Georgina Rodríguez

Sí, Cristiano Ronaldo vuelve a estar enamorado y la revista ¡HOLA! de esta semana nos presenta en exclusiva las imágenes del futbolista del Real Madrid junto a su nueva novia, Georgina Rodríguez, primera relación seria que se le conoce tras romper con la modelo Irina Shayk hace casi dos años. La pareja ha sido retratada (fotografías que podrás ver en el interior de nuestra publicación) durante una jornada de diversión en Disneyland París y tras una cena en un conocido restaurante japonés de Madrid. Pero ¿cómo es el estilo de esta joven que ha enamorado al astro del fútbol?

Sus trucos de ropa primavera verano

Lejos de caer en excentricidades, la joven española apuesta por los básicos de armario intemporales, como un abrigo largo o un pantalón vaquero, y los tonos neutros, negro y gris, principalmente. Con esta elección, la posibilidad de crear diferentes y acertados ‘looks’ es muy fácil, pues combinar este tipo de prendas y accesorios se consigue a la primera. Pero ¿supone esto caer en el aburrimiento o en una imagen desapercibida? Para nada. Y ¿cómo consigue destacar?

Por ejemplo, su apuesta para acudir al parque temático de Disneyland París fue un cómodo ‘minivestido’ de algodón en color gris claro (anotación: quizá para determinadas atracciones no es tan funcional esta elección), que combinaba con un abrigo largo negro (negro + gris = acierto). ¿Cómo romper con la sobriedad en este ‘look’? La nueva novia de Cristiano Ronaldo recurre a los complementos y, concretamente, al calzado elegido para conseguirlo, pues opta por unas ‘sneakers’ que, aunque coordinadas en color con el ‘outfit’, presentan una banda ancha sobre el empeine en tono naranja intenso. Rompe así con la neutralidad cromática que podría haber dominado su estilismo. Eso sí, ‘low cost’ no es esta decisión, pues el diseño es de Balenciaga y, aunque ya no está en ‘stock’, se podía comprar en la ‘net-à-porter’ por unos 600 €.

Pareja coordinada

Por su parte, para acudir a cenar al japonés ‘Shikku Izakaya’, su elección es una favorecedora camiseta negra, ajustada y de línea clásica (fácilmente combinable con cualquier prenda), que lleva con un pantalón vaquero de talle alto (corte que, además, nos deja patente que sigue las últimas tendencias). Visto esto, y teniendo también en cuenta el ‘look’ de París, nos queda claro que ambos se coordinan a la hora de vestirse.

Por ejemplo, en Disneyland, Cristiano también se decanta por tonalidades neutras (la excepción es su vaquero en tono azul, pero en un azul clásico) y también ‘sneakers’ para calzarse. Por otro lado, en Madrid, también opta por la sobriedad, como su pareja, al igual que por lucir unos ‘jeans’ de un matiz más oscuro.

Tag: moda verano