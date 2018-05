Errores que pueden arruinarte el viaje

Alén del entusiasmo y los paquetes de viajes ya adquiridos, es verdad que en ocasiones, por razones extrañas, ciertas cosas pueden salir mal: un vuelo retardado, un desperfecto del auto a medio camino, una descompostura el día en que hacemos la excursión soñada.

Mas asimismo es verdad que hay otras muchas circunstancias que podemos (procurar) dominar desde cierta previsión o bien planificación. Algo que aplica tanto para una escapada de un fin de semana a la costa, 5 días a Bariloche, un viaje por trabajo a Bogotá o bien un recorrido de 3 meses por Europa o bien el Sureste asiático. Acá, ciertos fallos más frecuentes que pueden arruinarte el viaje o bien hacerte pasar un mal instante.

1. Adquirir pasajes, hoteles o bien bultos sin equiparar ni comprobar comentarios. Hacer click en el primer coste que te aparezca. Salvo que tengas estudiado el panorama de tarifas para viajar a cierto sitio y sepas de forma rápida si el primer costo que te apareció en pantalla es recomendable, lo mejor, siempre y en toda circunstancia es equiparar costos de pasajes o bien bultos en diferentes agencias de viajes o bien líneas aéreas y aprovechar los sitios en línea que equiparan tarifas.

Esto aplica para el que reserva un hotel sin repasar ligerísimamente los comentarios. Hay que aprovechar los beneficios tecnológicas. Recuerdo mi primer viaje a Europa con amigas (no, no había Internet, ni correo electrónico, ni TripAdvisor): en una guía que circulaba en la capacitad habíamos visto el dato de un hostel en la capital española. Llamamos para reservar la primera noche múltiples semanas ya antes de viajar. Nos guiamos por la localización, cerca de la Puerta del Sol. Al llegar el elevador no tenía puertas, la mujer que nos atendió nos charlaba a los chillidos tal y como si fuera un reformatorio en lugar de un hostel, ni charlar de las camas estropeadas y sábanas de incierta pulcritud (dormimos vestidas) y el baño compartido… mejor ni charlar. Conque nuestras primeras horas en el Viejo Continente estuvieron dedicadas a buscar otro alojamiento.

El día de hoy, con los comentarios, las fotografías, las experiencias personales colgadas en todos y cada uno de los rincones de la página web dejan ajustar la busca. Es verdad que ahora el inconveniente es la sobreabundancia de información.

Esencial asimismo para el alojamiento: contrastar la localización y, en el caso de estar distanciado de los atractivos que pretendemos visitar, tomarse un tiempo para descubrir de qué manera movilizarse en transporte público o bien qué coste tiene un taxi.

Y una cosa más: no siempre y en todo momento el costo más bajo debe regir la elección. Hay que valorar quiénes viajan -no es exactamente lo mismo un conjunto de amigos que una familia con un bebé-, tiempo de viaje, conexiones o bien gastos que puedan derivarse de la tarifa más asequible.

dos. No examinar que la documentación. Al instante de planear un viaje es esencial contrastar que la documentación que precisamos esté en regla, sea un pasaporte, una visa o bien exactamente el mismo documento nacional de identidad. No pocos son los casos de las personas que llegan a Ezeiza y en el instante de hacer el check in se percatan de que el pasaporte o bien la visa están vencidos. O bien se enteran que para su destino final es requisito de ingreso el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla (múltiples países del Caribe comienzan a pedirlo, como Aruba que tomó esta medida desde marzo dos mil dieciocho).

En lo que se refiere al tema del pasaporte, desde hace años, es más simple de solventar, en tanto que en Ezeiza y en Aeroparque ahora se puede gestionar en el instante (“Pasaporte al momento”) en el stand del Ministerio del Interior. Cuesta novecientos cincuenta pesos -lo que cuesta generalmente el trámite del pasaporte- más doscientos dólares americanos de cargo por hacerlo en el instante (www.argentina.gob.ar/pasaporte).

Esta falta de control de los documentos se ve asimismo en los viajes con chicos: ciertos olvidan las renovaciones obligatorias del documento nacional de identidad (la primera, entre los cinco y los ocho años; la segunda, a los catorce años) para el caso de viajes en los que se puede emplear este documento, como cabotaje o bien países lindantes. O bien un documento que pruebe filiación, o sea, que son tus hijos. Cuando viajan con los 2 progenitores al exterior, se requiere probar que son tus hijos con partida de nacimiento, libreta de casamiento o bien el documento nacional de identidad en el que figuran los datos de los progenitores.

Un consejo: si se viaja por la Argentina a zonas fronterizas, es conveniente llevar esta documentación… por si acaso estás en las Cataratas y se te ocurre cruzar a Foz de Iguazú o bien estás en alguna localidad al lado de la Cordillera y querés visitar Chile, por servirnos de un ejemplo.

