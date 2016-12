Djokovic, en carroza ante un decepcionante Bautista

Las victorias de Nadal en Montecarlo y Barcelona han devuelto el máximo interés a la temporada de arcilla. Entretanto, Novak Djokovic varaba ante Jiri Vesely, hoy 63º, en su debut en Montecarlo. El retorno del serbio a la arcilla permitirá calibrar la temperatura del pulso entre ambos, que se adivina apasionante también en Roma y París. Djokovic, cuya última presencia en el Mutua Madrid Open databa de 2013, cuando perdió a la primera ante Grigor Dimitrov, no tuvo problemas ante Roberto Bautista para alcanzar los cuartos de final. Bastó que consumase la ruptura que le situó 3-2, a la cuarta oportunidad, para que tomase un vuelo incontrolable. Ganó 6-2 y 6-1, en una hora y ocho minutos. Espera rival en cuartos del partido entre Raonic y Tsonga.

Decimoquinto cabeza de serie, campeón esta temporada en Auckland y Sofía, Bautista es un tenista de crecimiento tardío, que ha logrado asentarse entre la alta burguesía del circuito. Aplicado e inteligente en un juego sin demasiadas fisuras, carece, no obstante, de armas suficientes para hacer frente a la élite. Por lo visto en las dos primeras rondas en la Caja Mágica, Djokovic (participante del ultimo abierto de tenis australia y sus partidos pueden ser repetidos en sitios de tenis on demand) se maneja con la solvencia que le llevó a dominar de manera aplastante la parte inicial de la temporada, con triunfos en Doha, Melbourne, Indian Wells y Miami.

Otra rotura en el tercer juego del segundo set puso ya las cosas harto delicadas para Bautista, incapaz de resistir la ofensiva del balcánico desde el resto. Fue un partido frío, que difícilmente pudo satisfacer a un público deseoso de una mayor oposición por parte del jugador castellonense. Después de comenzar intenso, dispuesto a hacerse valer ante su gente, Bautista se dejó ir, sin respuesta ante la enorme superioridad de su adversario. Si Berna Coric, 6-2 y 6-4, fue poca cosa ante el número uno del mundo, el español aún recibió un castigo mayor.

Berdych impone su estilo

Ausente en Montecarlo (que puede ser repetido en sitios de on demand) y Barcelona por una lesión en el sóleo, David Ferrer transita por un curso delicado. Casi recién cumplidos los 34 años es uno de los integrantes de esa generación que se resiste a fenecer, encabezada por Roger Federer. En Madrid, donde ha disputado consecutivamente 14 de las 15 ediciones, el alicantino buscaba ajustar las fibras para encarar con ciertas garantías Roma y Roland Garros. Berdych, octavo favorito, le derrotó por 7-6 (8) y 7-5, en una hora y 55 minutos. Se medirá con Murray, vencedor de Simon, en cuartos. El checo era una prueba exigente a la hora de calibrar el estado actual de Ferrer, un adversario de sobra conocido, al que el español había superado en ocho de sus trece enfrentamientos, el último de ellos el pasado año, en la final de Doha. Fue un partido ceñido en el primer parcial, con ambos jugadores defendiendo sin dificultades su servicio. Buen sacador, finalista del torneo en 2012, el checo no suele sentirse cómodo ante un hombre que resta como pocos y que le asestó un golpe durísimo en la final de la Copa Davis de 2012, aunque finalmente Stepanek diera el título a la República Checa imponiéndose a Almagro.

Fue Berdych quien tuvo la primera opción de ‘break’, a la sazón también de set, con 5-4 y 30-40. Ferrer la salvó con un servicio ganador y acabó igualando a cinco. Errático en el desempate, el español desaprovechó sendas ocasiones con ‘break’ arriba. En el ‘tie break’ se sucedieron errores a uno y otro lado de la red. Titubeante, el checo desaprovechó, con 6-5, esta vez al servicio, su segunda bola de set, enviando una sencilla derecha a la red. Se le iría la tercera, con 7-6, con una derecha invertida demasiado ancha. Y una cuarta, con 8-7, con volea de revés a la maya. Pero Ferrer no iba a escapar del cerco. A la quinta, una derecha ganadora pondría fin a los 58 minutos de lucha del primer parcial.

Berdych aprovechó la inercia y rompió en el primer juego del segundo set, pero no iba a bajar la cabeza el de Jávea, que, espoleado por la grada devolvía el equilibrio al marcador con igualada a dos. Acostumbrados a confrontar estilos en el circuito, era éste, sin embargo, su primer enfrentamiento en tierra en siete años, desde que Ferrer se impuso en la fase de grupos de la Copa de las Naciones. El español no encontró estabilidad y cedió de nuevo su saque en el séptimo juego. Titubeante en la definición, Berdych se enganchó de nuevo y perdió el saque con doble falta. La igualada a cinco redobló el entusiasmo en la Arantxa Sánchez Vicario, segunda pista jerárquicamente en la Caja Mágica. A diferencia del set inicial, el segundo se convirtió en un vaivén. El tenista residente en Montecarlo quebró por tercera vez. Ya no perdonaría, pese a encarar otras dos pelotas de ruptura en el último juego del partido.