Diesel y Cosmos, 20 años peleando por una marca de zapatillas

La empresa italiana Diesel y Cosmos World, un fabricante de calzado de Elche, llevan dos décadas batallando en España por usar la marca Diesel en sus zapatos de mujer y de hombre. La firma de moda italiana, tras más de tres lustros de intercambio de litigios y con varios varapalos judiciales a sus espaldas, da por fin por ganada la guerra. El Tribunal de Marcas Comunitarias ha determinado, en primera instancia, que Diesel es la única dueña de esa marca, y por tanto puede impedir que otros la usen. Sin embargo, la compañía ilicitana se niega a ceder, dice que la guerra no ha terminado y apelará la decisión.

La española Cosmos World, que vendía hasta hace semanas zapatos con la marca Diesel y tenía una web con el nombre Diesel Footwear, ha desactivado de la venta. Además, la mayoría de tiendas online y outlets que comercializaban sus productos no los tienen en el catálogo. La actividad de Cosmos World no es algo residual. Sus zapatillas con la marca Diesel estampada se han distribuido durante años en más de 500 puntos de venta, entre ellos, cadenas de tiendas multimarca y grandes almacenes. Tiene campañas publicitarias propias cada temporada.

A la compañía de moda italiana Diesel el proceso le trae de cabeza desde hace lustros. Perdieron incluso en el Supremo. La cuestión parecía zanjada a favor de la española Cosmos World. Pero tras un cambio de estrategia por parte de sus abogados, el Tribunal de Marcas le ha dado la vuelta a la tortilla y ha estimado que, si Cosmos World tuvo derecho hace años a usar la marca Diesel, ya lo ha perdido.

El origen de la batalla, en los noventa

El origen de la batalla se remonta a 1994. En aquel momento el nombre Diesel lo tenían registrado empresarios españoles. Ante los primeros litigios por su uso, la distribuidora de la compañía italiana Diesel en España (Difsa) y una empresa llamada Flexi Casual, de Elche, llegaron a un acuerdo extrajudicial: Difsa se quedaba en el mercado español los derechos de la marca Diesel en el textil. A cambio, los españoles se reservaron el uso de la marca y los logotipos para calzado, bolsos y cinturones.

El problema es que cinco años después del pacto, Flexi Casual le había traspasado todos sus derechos sobre la marca Diesel a otra empresa de Elche, Cosmos World. Estaba comercializando un gran volumen de zapatillas con el logotipo de Diesel. Y fabricaba en Asia. La italiana les demandó y quiso controlar en exclusiva toda la marca.

Sin embargo, para alegría de la empresa de Elche y desesperación de los italianos, los procedimientos judiciales le han dado la razón durante años a Cosmos World. La Audiencia Provincial de Valencia el 18 de diciembre de 2002 determinó que el acuerdo de los noventa entre las empresas era “un pacto atípico que trasciende del simple contrato de distribución”. Consideró que Diesel sí había admitido en el pasado que Flexi Casual (y por extensión, su heredera Cosmos) tenía derecho a fabricar y comercializar calzado con la polémica marca, por lo que su actividad era legal.

Tras esta decisión, el intercambio de demandas se intensificó. Por una parte, Cosmos World denunció a la italiana, por denigrarle con acusaciones de estar falsificando. Diesel, a su vez, abrió varios procedimientos contra su competidora, que fabricaba en India, entre otros países. Sin embargo, los distintos juzgados determinaron que no cabían esas demandas, porque en 2002 Cosmos World ya había demostrado en los tribunales tener derecho a usar la marca italiana.

¿Derecho o licencia?

En ambas trincheras consideran que la lógica les ampara. “Cosmos World tenía supuestamente derecho a usar la marca Diesel pese a que no pagaba la licencia a sus dueños italianos ¿Cómo van a aceptar eso? Además, han hecho campañas publicitarias con la marca que no encajaban con el espíritu de Diesel. En la última aparecen animales copulando. Y nadie podía frenarlos”, critica el abogado de la compañía italiana, del despacho Salvador Ferrandis & Partners. “Cosmos World no pagaba licencia porque no la necesitaba. Tiene tanto derecho como la empresa italiana a usar la marca Diesel. Así se estipuló en el acuerdo extrajudicial de los noventa”, defiende Cristina Ayala, letrada de Cosmos World.

El Juzgado de Marca Comunitaria cree que los italianos tienen razón. Determinó en abril de 2015 que Diesel es dueña de la marca y que, si le dio a Cosmos World una licencia en el pasado, está claro que se la retiró hace años. Tras la sentencia, Cosmos World no puede vender nada con esa marca y le imponen una multa, que todavía no se ha fijado. Cosmos World recurrirá.

