¿Por qué deberíamos tomar suplementos nutricionales?

Es importante entender que los suplementos nutricionales provienen de fuentes seguras, están testados y continuamente monitorizados y no son dañinos, si no que forman parte de la dieta diaria en países desarrollados. Por supuesto, hay que mencionar que los suplementos dietarios naturales nutricionales NO sustituyen una dieta sana y adecuada, pero pueden complementar tus comidas para ayudarte a conseguir tus metas y mantenerte sano!

1. No podemos enfatizar lo suficiente en que el contenido de nutrientes de la comida ha ido disminuyendo gradualmente debido a los diferentes procesos de fabricación, polución, etc. Esto se refiere solo a la fruta que recoges del árbol, y que no hemos sometido a procesos tecnológicos, por ejemplo cocinarlas demasiado, comida en aceite, lo que también resulta en la pérdida de nutrientes necesarios.

2. Los suplementos nutricionales también juegan un importante rol para prevenir y combatir enfermedades. Es muy importante ingerir altas cantidades de proteína, calcio y vitamina D si sufre de osteoporosis. En el caso que tengas el nivel de colesterol alto, deberías considerar tomar Omega 3, y si quieres perder peso, complementa tu dieta con CLA, quemador de grasa termogénico y l-carnitina, etc.

3. Una importante característica de los suplementos nutricionales es que no contienen un exceso de nutrientes. Por ejemplo, una fuente de proteína no contiene grasas saturadas ni carbohidratos. Los suplementos nutricionales son nutrientes limpios con calorías que son fáciles de calcular, por lo tanto se pueden utilizar en la preparación de diferentes comidas, por ejemplo, cuando necesitas proteína extra. Puedes usar suplementos nutricionales incluso para la preparación de pasteles bajos en calorías. Es un excelente suplemento nutricional dietético tanto si quieres perder peso o ganarlo.

4. Las necesidades nutricionales de los atletas son mayores que las de una persona normal. Esto se refiere no sólo a deportistas profesionales, si no también a personas que practican ejercicio diariamente. La ingesta de nutrientes diaria puede cubrir sólo parcialmente esta necesidad aumentada, especialmente cuando se trata de proteínas o cuando quieres mejorar tus músculos, resistencia o cambiar tu figura.

5. La nutrición regular y la oferta que encontramos en el supermercado no puede cubrir las necesidades de los deportistas profesionales. Es imposible aumentar tu fuerza sin tomar la cantidad necesaria de creatina o arginina – esto dilata las venas y consigue bombear tus músculos.

6. Una alimentación irregular o de baja calidad es un lastre en tu sistema digestivo. A día de hoy, mucha gente sufre de problemas gastrointestinales, que pueden ser aliviados por los nutrientes de primera calidad que encontramos en los suplementos nutricionales.