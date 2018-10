Consejos para identificar un licor adulterado

Alejandro Vargas, directivo Ejecutivo de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas, que incluye el delicioso vodka, explica que esta es una pregunta bastante difícil de contestar puesto que la producción de licores adulterados se hace en el submundo de la ilegalidad, donde asimismo falsifican y contrabandean licores.

“Usualmente se trata de lugares cerrados, malsanos y además de esto camuflados, exactamente para no despertar la atención de las autoridades”.

Quien adquiere una botella de licor adulterado por medio de un delivery de bebidas, no solo pone bajo riesgo su vida sino ayuda a financiar los conjuntos armados. Los licores son falsificados por exactamente las mismas mafias que manejan y distribuyen el contrabando. Conforme el presidente de Pedro Domecq Colombia Vinos y Licores, Daniel Picciotto, en su empresa evitan vender productos a mercaderes sin escrúpulos.

“Nuestro equipo comercial siempre y en todo momento está atento a buscar en las estanterías y con los diferentes mercaderes productos cuyo coste no corresponde. Asimismo ponemos siempre y en todo momento una demanda oportuna si hallamos un producto que a nuestro enteder está adulterado, lo que pone presión frente al mercado”, asegura el presidente de la compañía.

El producto adulterado, y asimismo el de contrabando, daña los sacrificios de los cuerpos de ventas para conseguir una distribución eficaz. Asimismo le hurtan recursos esenciales a los departamentos, que son precisos para financiar el campo de la salud, el día de hoy con tantas necesidades.

No obstante, Piccioto añade que al no haber ventas, que son remplazadas con el producto adulterado, se dejan de generar las utilidades que le dejan a las compañías invertir para medrar y producir empleo. Por otro lado es esencial el compromiso de las autoridades a fin de que controlen los sitios de expendio, que el día de hoy operan sin inconvenientes.

Finalmente, Alejandro Vargas asevera que hay que trabajar en múltiples frentes, uno social o bien sociológico, otro normativo o bien regulativo y por último en el tema policivo o bien de control para solventar este gran inconveniente.

“Solo abordando esta problemática de forma comprensiva y también integral vamos a poder llegar al estado ideal en frente de la producción y comercialización madura y responsable de bebidas alcohólicas en Colombia”.

El primero de los pasos es distinguir

Lo primero para identificar un licor adulterado es poder distinguir entre adulteración y falsificación de licor. Estos 2 pasos son esenciales pues distinguirlo implica la modificación de las peculiaridades fisicoquímicas del producto, al tiempo que lo segundo, la falsificación, se trata de un engaño al comprador a través de el cambio de las peculiaridades generales y de apariencia. Generalmente es una imitación del producto original.

Adquirir en un establecimiento formal

Dicho y hecho: es esencial asimismo que el comprador o bien consumidor acepte la responsabilidad, consigo y con los que vaya a compartir la bebida, de adquirir en establecimientos de comercio formales y legalmente constituidos. Este consejo es exactamente para eludir que le vendan licores adulterados, falsificados o bien de contrabando. De este modo desee ahorrar comprando una bebida alcohólica en un sitio que no se ve legal, es su salud lo que debe tener en consideración.

Se debe contrastar la limpieza de la botella

El comprador debe contrastar la botella, que se vea y sienta limpia, que las marcas en relieve que tiene no estén tapadas por etiquetas ni elementos externos, que la tapa se vea sellada. De esta forma sea en cualquier establecimiento formal y legal uno siempre y en toda circunstancia debe demandar que la botella este sellada con todos y cada uno de los requerimientos de seguridad y contrastar que el precinto entre la tapa y el cuello de la botella no esté roto; y cuando lo descorche, debe partirse en 2 segmentos iguales.

No se debe abrir tan simple

Conforme con el paso precedente, hay que contrastar que no salga o bien se abra sencillamente la botella, que sea original. En lo que se refiere a las etiquetas asimismo se debe observar que no sean vueltas a utilizar, que no estén rotas, enmendadas o bien sucias. Confirmar que la unión entre el cuello de la botella y la tapa no esté sellada con cintas. Y que el cuello de plástico de la tapa no tenga ningún género de abultamiento ni forma irregular y sospechosa.

Repasar la pureza del producto

Hay que contrastar que el licor no se vea con suciedad. Lo más esencial es la resolución del comprador de adquirir productos en lugares seguros, formales y no favorecer la ilegalidad por ahorrarse dos pesos. Desconfíe de los sitios de consumo con barra libre o bien bebidas a bajos costos. Y asimismo sospechar si el licor que le venden tiene un coste inferior, con el razonamiento de ser licor de exportación.

Hay que mirar el sello

El producto que es original o bien lícito generalmente tiene su etiqueta íntegra y el líquido está refulgente, sin materia extraña flotando (sin turbidez). Lo pero esencial es asegurarse que esté adecuadamente tapado. Si hay un sello hay que contrastar que no esté violado.

Por último el producto no debe tener aromas curiosos. Ha de estar limpio en la nariz y en la boca.

Efectos del licor adulterado

En dependencia del alcohol usado para la falsificación, un licor adulterado puede generar ceguera permanente y hasta la muerte. Si el alcohol empleado no es tóxico (no es alcohol metílico), ocasionalmente con poco consumo llega a dejar efectos de malestar, cefalea y molestias estomacales, cólicos (resaca – guayabo).

Otras consecuencias

Las consecuencias son deplorables, desde cólicos y cefaleas hasta la ceguera o bien la muerte, sin charlar de las consecuencias para la salud de las finanzas publicas y el daño que le causa al comercio formal y a la industria normalmente. La salud y el deporte se financian en gran medida con impuestos derivados de la venta de bebidas alcohólicas.

Una de las razones del inconveniente

Una razón esencial del inconveniente conforme los especialistas es la estructura monopolística que rige en Colombia, donde las compañías productoras departamentales tienen el monopolio y control sobre la producción, venta, tipo y cantidad de licores de pero de veinte grados, produciendo un sinnumero de trabas y barreras que se acaban transformando en incentivos a la ilegalidad.

El papel de los impuestos

La alta carga fiscal de las bebidas alcohólicas, léase impuestos, juega un rol primordial en este inconveniente. Los analistas apuntan que el porcentaje que corresponde a impuestos habitualmente, por no decir la mayor parte, llega o bien supera el cincuenta por ciento del valor final de la bebida, lo que hace que quien venda al mismo coste o bien bajo el producto legal se gana dicho porcentaje.