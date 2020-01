Cigarrillo electrónico: ventajas y desventajas de vapear

España es el noveno país de la UE con más fumadores, lo que provoca cerca de sesenta muertes por año. Uno de cada 4 españoles tiene adicción al tabaco y el treinta y dos por ciento de estos ha intentado parar de fumar en alguna ocasión. En los últimos tiempos poco a poco más personas se han apuntado a la moda del vapeo por el hecho de que, si bien no está exento de peligros, es mejor vapear que fumar. Mas, ¿son inocuos los cigarros electrónicos?

Ventajas del vapeo

El tabaco electrónico empezó a emplearse en el año dos mil cuatro como una alternativa para dejar el tabaco, pues es bastante difícil superar la adicción a la nicotina. Un cigarro electrónico es un dispositivo electrónico portátil que calienta el líquido del interior hasta evaporarlo, dejando aspirar el vapor producido, de igual manera que se hace cuando se fuma tabaco. Al imitar la sensación que tiene un fumador con un cigarro normal se logra que el “mono” reduzca.

Los cigarros electrónicos tienen una cápsula con un filtro con nicotina líquida pura. Constan de múltiples partes: una batería, un puerto de carga, un botón de encendido, un conector, una resistencia, un claromizador, un tanque y una boquilla. Cuando la batería calienta la resistencia el líquido coge temperatura y se evapora, generando el vapor que el fumador aspira.

Menos perjudicial que el tabaco

Los defensores de estos cigarros, que han tenido un veloz desarrollo en el mercado, señalan que vapear es menos perjudicial que fumar, por el hecho de que los componentes que lleva un cigarrillo electronico son más naturales. Los beneficios son:

Contiene elementos naturales: glicerina vegetal, aroma, propilenglicol, agua y nicotina.

No tiene fragancia y se pueden seleccionar multitud de sabores.

El sesenta y cinco por ciento de las personas que comienza a vapear logra parar de fumar.

El costo anual ronda los trescientos cincuenta euros por año.

Se puede vapear con nicotina o bien sin ella, en dependencia de la adicción del paciente. Las personas que deciden parar de fumar procuran métodos efectivos para desamparar este hábito. Los que escogen este emplean los cigarros electrónicos con un pequeño contenido de nicotina.

Sin embargo lo más perjudicial del tabaco son los compuestos químicos como el alquitrán, que quedan en el organismo por la combustión. En los cigarros electrónicos no se genera ninguna quema para crear el vapor, con lo que ese riesgo desaparece. No obstante no se descarta que se produzcan otras substancias tóxicas.

Opositores del vapeo

Conforme se señala desde la Asociación De España contra el Cáncer, el hecho de que los cigarros electrónicos no precisen combustión no quiere decir que no contengan elementos tóxicos para la salud. Además de esto, la mayor parte tiene nicotina, provocando efectos negativos a nivel cardiovascular y respiratorio.

Otro de los razonamientos empleados en contra de esta manera de fumar es que los vapeadores llevan poco tiempo en el mercado y no se puede conocer con absoluta seguridad si en un largo plazo son perjudiciales para la salud. En verdad, se sabe que los cigarros electrónicos contaminan menos el aire que el tabaco tradicional, mas del mismo modo lo hacen.

Lo único positivo es que ayuda a parar de fumar mas, conforme señalan los especialistas, hasta la data no hay ningún estudio que afirme que vapear sea una buena herramienta para parar de fumar. Además de esto, el hecho de poder hacerlo en lugares en los que está prohibido fumar, puede ser contraproducente.

Peligros para la salud

Vapear no está exento de peligros. Conforme un informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y también igualdad, el cigarro electrónico presenta los próximos peligros:

Efectos desfavorables en las vías respiratorias similares a las que genera el tabaco.

Hay patentiza de la aparición de substancias cancerígenas en los líquidos y el vapor de los cigarros electrónicos.

Ha habido intoxicaciones con estos productos, con reacciones desfavorables.

La emisión de substancias como el propilenglicol o bien la nicotina pueden contaminar los espacios cerrados y dañar a los fumadores pasivos.

Si deseas parar de fumar y estás pensado en pasarte al cigarro electrónico deja que un especialista te asesore. En SaludOnNet contamos con especialistas en neumología que te van a ayudar a desamparar este hábito y te notificarán de los beneficios y riesgos que tiene vapear.