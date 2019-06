Brad Pitt cumple 55 años vapuleado por el fin de su paraíso familiar

Las cosas no mejoran para Brad Pitt. Ni la llegada de su cincuenta y cinco aniversario a festejar en un salon para fiestas en belgrano semeja alegrar a esta estrella vapuleada por un divorcio que terminó con su paraíso familiar. Hace unas semanas llegaba la confirmación de un pacto privado, si bien temporal, sobre la custodia de sus 6 hijos fruto de los once años de relación al lado de Angelina Jolie. Mas lo que sonaba a buenas noticias no ha logrado terminar con las tensiones de lo que hasta hace un par de años era la familia poco usual más querida de Hollywood.

Ha sido un largo camino para este intérprete nacido el dieciocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres en Shawnee, Oklahoma (Estados Unidos), ganador del Oscar como productor por doce años de esclavitud y un par de veces escogido como "el hombre más sexy" por la gaceta People. Un camino en el que jamás hubo un instante sosegado, ni en sus inicios como gallardo en películas como Leyendas de pasión, El club de la lucha o bien Ocean's Eleven o bien en sus conocidas relaciones con ciertas mujeres más señaladas de la meca del cine, desde ese primer amor con Gwyneth Paltrow, su primer matrimonio con Jennifer Aniston o bien su historia de pasión, familia abundante y tumultuoso desamor con Jolie.

En lo profesional, Pitt llega a a la cantidad redonda de los cincuenta y cinco en de los mejores instantes de su carrera. Como actor vuelve a los brazos de Quentin Tarantino —con quien ya rodó Malditos Bastardos—, para rememorar los asesinatos cometidos por la familia Manson en su próximo largo, Once upon a time in Hollywood. Asimismo prepara la continuación de uno de sus mayores taquillazos recientes, Guerra Mundial Z dos. Y quizás deberá comenzar a desempolvar el esmoquin pues probablemente en las próximas semanas le llegue una convidación a los Oscar como productor tras 3 títulos comentados en esta temporada de premios: Vice, If Beale Street Could Talk y Beautiful Boy.

En cambio, a nivel personal, Pitt no está para celebraciones. Su divorcio de Angelina Jolie prosigue siendo un escollo insuperable. Conforme la gaceta US Weekly es muy poco probable que su relación con la protagonista de Maléfica mejore y, como recoge la publicación, la situación árida entre la expareja se debe esencialmente a la actitud de la actriz y realizadora de cuarenta y tres años. “Angelina no ofrece concesiones”, ha indicado una fuente que conoce el caso. En su deseo de distanciar a la progenie de Pitt, la ganadora del Oscar por Inocencia interrumpida ha estado malquistando entre sus hijos. La gaceta confirma que Jolie le afirmó a Pax —el segundo de los 6 hermanos— que su padre jamás deseó adoptarle. La actriz fue más lejos confesándole al joven de quince años que Pitt se enojó cuando Jolie prosiguió adelante con la adopción desatendiendo los comentarios de su pareja, conforme aseguran exactamente las mismas fuentes. Duras acusaciones que pueden haber minado por siempre la relación entre Pax y Pitt lo mismo que pasó ya hace más de un par de años entre el actor y Maddox —el mayor de los hermanos, de diecisiete años—, y cuyo enfrentamiento ha sido centro de este divorcio.

Según lo que parece, los reparos de Pitt sobre la adopción de Pax debían ver con el instante que pasaban como pareja tras la llegada al planeta de Shiloh. De puertas para dentro eran instantes de tensión y Pitt creyó que la llegada de un nuevo miembro a la familia, en especial alguien de 3 años que no sabía inglés, solo aumentaría el malestar familiar, agrega dicha publicación. El intérprete de El curioso caso de Benjamin Button ha negado estas declaraciones.

Las nuevas fuentes de tensión llegan tras el pacto privado y temporal, no permanente, que alcanzaron Jolie y Pitt para compartir la custodia tanto física como legal de sus hijos. Conforme confesó la letrada de la actriz, Samantha Bley DeJean, la pareja llegó a este acuerdo por el bien de la familia, suprimiendo la necesidad de un juicio. Mas los cotilleos sobre las tensiones familiares prosiguen a la orden del día.

Es bastante difícil meditar que en este entorno Pitt vaya a percibir la felicitación de Maddox o bien de Pax, los 2 mayores de la progenie. Conforme US Weekly, Pitt ha admitido que jamás va a poder arreglar la relación con ellos, que además de esto son los más próximos a su madre. El actor, en cambio, sí disfruta de la cercanía de Shiloh, de doce años, que semeja resuelta a sostener los nudos con su progenitor. Y lo mismo ocurre con Zahara, de trece años, asimismo próxima al actor. Exactamente las mismas fuentes apuntan que los gemelos Vivienne y Knox, de diez años, se sostienen distanciados y muy protegidos de muchas de estas batallas familiares.