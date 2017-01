¿Amor u odio? 7 Tendencias invernales que nunca llevaremos (o quizá sí)

¿AMOR U ODIO? EL ‘BOILER SUIT’

Era inevitable que, en la búsqueda de la comodidad y la simplicidad más absoluta a la hora de vestirnos, los monos conquistasen el armario femenino de la mañana a la noche ademas de estar en oferta en cyber monday o un hot sale indumentaria. Sin embargo, cuando pensamos en ellos probablemente lo último que nos imaginamos es el clásico mono holgado, de estética masculina, inspirado en los uniformes de trabajo, o lo que es lo mismo: el boiler suit. Durante las diferentes Semanas de la Moda hemos comprobado cómo celebrities y trendsetters ponían a prueba la funcionalidad y versatilidad de esta prenda, vistiéndola durante el día con botas todoterreno, deportivas y sandalias planas; o sofisticándola al máximo sumando el punto femenino de unos buenos tacones y un top de encaje a la vista.

Una de las que se sumó a esta tendencia, precisamente durante la Semana de la Moda de París, fue la modelo Karlie Kloss, a quien pudimos ver entrando en el desfile de Lanvin enfundada en un boiler suiti marrón con cremallera central sobre un bralette negro. Como accesorios, la top se decantó por unos botines negros con detalles de cadenas, de Giuseppe Zanotti, un bolso de mano acharolado en la misma tonalidad, de M2Malletier, y un choker.

Quién: Rosie Huntington-Whiteley.

Dónde: Paseando por las calles de París.

El look: La modelo Rosie Huntington-Whiteley es una experta a la hora de convertir una prenda a priori masculina en el epítome de la feminidad. En esta ocasión hizo suyo un boiler suit blanco con cremallera delantera y un coqueto estampado floral firmado por Dior que consiguio en un hot sale, al que no dudó sumarle un cinturón de piel que delimitase su silueta y unas sandalias abotinadas de infarto de la misma maison francesa. Con ellas, las top también se atrevía con otra de las tendencias más controvertidas de la temporada de la que os advertimos que no perdieseis de vista: el calzado blanco. Por último, ‘accesorizaba’ su conjunto con un collar minimal y un brazalete, de Anita Ko; así como con unas gafas cat-eye efecto espejo, de Dior.