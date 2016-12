3 sencillas ideas para convertir una peluquería de barrio en una moderna peluquería 3.0

Por pequeña o grande que sea una peluquería, lo que atrae a la clientela es el servicio, y con sencillas ideas ese servicio se puede mantener a la vanguardia sin gastar de más y siempre manteniendo contentos a los clientes para que no dejen de volver. Por ello, revisamos hoy algunas de esas simples ideas:

1. WiFi para los acompañantes

Son muchos los que detestamos ir a acompañar a otra persona a la peluquería porque resulta tremendamente aburrido, quizá habrá revistas o hasta un TV, pero estarse sentado mirando una novela no es que sea algo muy grato. Pues bien, no sería mala idea permitir que los acompañantes de los clientes pudieran acceder a YouTube, mirar videos en Facebook, navegar en la web y disfrutar de Internet desde sus dispositivos como lo hacen en casa, sin la limitación de un plan de datos móvil, así que por qué no brindarles una red WiFi gratuita -maravilloso si hubiese un código QR en la pared para establecer la conexión inmediata-. Claro, no es WiFi para cien personas, es WiFi para pocas, y los precios cada vez son más bajos así que no es algo que se salga de las manos.

2. Galería de peinados en un móvil o tablet

Es curioso ver como muchas peluquerías aún mantienen sus cuadernillos de modelos de cortes de cabello de los ochenta, sino es que más viejos. Pues bien, poco cuesta mantenerse al corriente y en una tablet o móvil descargar un manojo de fotografías de famosos, estrellas jóvenes -músicos, futbolistas, artistas, etc.- e influyentes personajes mayores, no tarda más de 10 minutos.

3.Un sistema de turnos virtual

Aunque se puede optar por complejos servicios online, hasta un grupo en WhatsApp se puede crear para compartir con la clientela sobre qué tantos otros clientes hay por atender dentro del local y en qué momento habrá disponibilidad. Igualmente, para los peinados y sesiones de mayor complejidad, no sobraría disponer de un calendario público virtual -la URL se comparte hasta con un código QR, turnero en tv, turnero digital o también por WhatsApp- donde fuese fácil encontrar espacios libres prescindiendo de ir hasta el local cada media hora o peor, llegar a esperar sentado.

